Escrito por Louis | 18 de mayo de 2026
#Nodcast #382 – Florentino desencadenado
El presidente del Real Madrid atacó con dureza a los medios de comunicación en una rueda de prensa sin filtros. A algunos periodistas les hizo gracia. A otros, no tanto.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Manolo Lama, Roberto Morales, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Florentino Pérez, Rocío Martínez, Luis Manuel Rubiales, Edu Pidal, Manu Carreño, Siro López, Paco Rabadán, Dani Garrido, Jordi Martí, Roberto Gómez, Alfredo Somoza, Miguel Martín Talavera, Agustín Pery, Santiago Segurola, Paco González, Comandante Lara, Elías Israel, Pedro Sánchez, Josep Pedrerol, Paco García Caridad, Iñaki Cano, María Trisac, José Luis Sánchez, Paul Tenorio, Sergio Fernández, Julio Pulido, Javier Herráez, Rubén Cañizares, Alfredo Relaño, Juan Antonio Alcalá, Óscar Campillo, Antonio Romero, Alberto Pereiro, Antonio Sanz, Jaime Rodríguez, Juan Camilo Andrade, Isaac Fouto, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Tomás Roncero, Luis Colón, Roberto Palomar, Alfredo Duro, José Mourinho, Juanma Rodríguez, Carlos Pozuelo, Santiago Cañizares, Berta Collado, Enrique Cerezo, José Miguélez, Jesús Gil y Gil, Jesús Gallego, Ricardo Sierra, Louis van Gaal, David Bernabeu.
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Glassworks’, Philip Glass.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.