Escrito por Louis | 25 de mayo de 2026
#Nodcast #383 – El Madrid iba a ganar la Liga ‘sobrao’
Con una cómoda victoria (2-0) en el último clásico de la temporada, el FC Barcelona revalidó su título en Primera División, para sorpresa de quienes hace sólo unos meses pronosticaban un campeonato blanco. ¡Tirad de hemeroteca!
Artistas invitados (por orden de aparición): Ana Garcés, Josep Pedrerol, José Luis Sánchez, Carme Barceló, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Paco Buyo, Tomás Roncero, Alfredo Duro, Juan Félix Sanz, Alfredo Martínez, Sique Rodríguez, Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Isaac Fouto, Raúl Varela, Marcos López, Juanma Castaño, Dani Senabre, Miguel Ángel Díaz, Javier Tintó, Ferran Martínez, Pedro Martín, Edu Pidal, Toño Mateu Lahoz, Florentino Pérez, Jorge D’Alessandro, Edu Aguirre, Óscar Pereiro, Matías Prats, Santiago Segurola, Jesús Gallego, Siro López, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Manu Carreño, Lluís Flaquer, Quim Domènech, Javier Herráez, Cayetano Ros, Rodrigo Marciel, Juan Andújar Oliver, Carlos Martínez, Paco Rabadán, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, José Ramón de la Morena, Javi Amaro, Rocío Martínez, Enrique Ortego, Sergio Fernández, Amalio Moratalla, Pablo Villa, Álvaro Arbeloa, Jorge Segura, Fernando Burgos. [Bonus track: Axel Torres, Antonio Romero, Bruno Alemany, Dani Garrido, Manu Carreño]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Ser deportivos, Carrusel deportivo (Ser), El larguero (Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), El primer palo (Es Radio), La tribu (Radio Marca), El partidazo de Cope, Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘Wind of Change’, Scorpions.
- ‘Those Were The Days’, Mary Hopkin.
- ‘Wiser time’, The Black Crowes.
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