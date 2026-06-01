#Nodcast #384 – Todos los caminos llevan a Mourinho

Este episodio también se podría haber titulado ‘Palos de ciego’, ya que nuestros queridos periodistas han demostrado no saber por dónde les venía el aire con lo que ellos mismos denominan el «casting» para el banquillo del Real Madrid.

Artistas invitados (por orden de aparición): Siro López, Paco González, Juanma Castaño, Roberto Palomar, Santiago Cañizares, Joseba Larrañaga, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manolo Lama, Ricardo Reyes, Raúl Varela, Josep Pedrerol, Diego Plaza, Alfredo Relaño, José Ramón de la Morena, Roberto Morales, Iñaki Cano, Juanma Rodríguez, Didier Deschamps, Alberto Pereiro, Edu Pidal, Sergio Fernández, Cristóbal Soria, Santiago Segurola, Florentino Pérez, Paco Rabadán, Roberto Gómez, Antonio Romero, Melchor Ruiz, Guillermo Uzquiano, Mónica Marchante, Dani Senabre, María Trisac, Miguel ‘Látigo’ Serrano, José Luis Sánchez, Abraham Romero, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Álex Silvestre, Juan Antonio Alcalá, Alberto Arauz, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Javier Herráez, José Mourinho, Javi Amaro, Ricardo Sierra, Ricardo Rosety, Ramón Álvarez de Mon, José Félix Díaz, Miguel Ángel Toribio, Álvaro Arbeloa, Manu Carreño, Jesús Gallego, José Luis Corrochano, Arancha Rodríguez, David Sánchez, Irene Junquera, Javier Tintó, Paco Buyo, Antón Meana, Edu Aguirre, Felipe del Campo, Axel Torres, Alberto Fernández, Rafael Alkorta, Cristina Bea, Tomás Guasch, Pedro Martín, Antonio Sanz. [Bonus track: Juanma Castaño, Damiá Vidagany, Isaac Fouto, David Sánchez, Roberto Palomar]

Fuentes: El partidazo de Cope, La tribu (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Carrusel deportivo (Ser), El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero).

Banda sonora

‘Sinfonía fantástica’, Hector Berlioz.

‘One Night in Bangkok’, Murray Head.

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