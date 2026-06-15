Escrito por Louis | 15 de junio de 2026
#Nodcast #385 – Florentino contra Riquelme
Veinte años después, el Real Madrid volvió a celebrar elecciones. El choque entre el actual presidente y su joven contendiente dio vidilla a los programas deportivos durante las dos semanas de la campaña.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Enrique Riquelme, Ángel García Muñiz, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Florentino Pérez, Jesús Gallego, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Edu Pidal, Santiago Segurola, Siro López, Roberto Palomar, Lluís Flaquer, Edu Aguirre, Antonio Romero, Enrique Ortego, Antonio Sanz, Raúl Varela, Emilio Pérez de Rozas, Antón Meana, Julio Pulido, José Ramón de la Morena, Pablo Pinto, José Mourinho, Rocío Martínez, Alfredo Relaño, María José Hostalrich, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Miguel Ángel Díaz, Isaac Fouto, Yon Cuezva, David Bernabeu, Elías Israel, Edu García, Santi Giménez, Fernando Burgos, Alberto Pereiro, Nacho Peña, Paul Tenorio, Alberto Santacruz, Zinedine Zidane, Javi Amaro, Manu Carreño, George Weah, Pipi Estrada, Joseba Larrañaga, Iker Jiménez, Cayetano Ros, Guillermo Uzquiano, Isaac Avilés, Josep Pedrerol, Mónica Marchante, Jorge Segura, Javier Tintó, José Damián González, Tomás Roncero, Jaime Rodríguez, Juan Antonio Alcalá, Carmen Colino, Juanma Rodríguez, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Nacho Labarga, Álvaro Arbeloa.
Fuentes: El larguero (Ser), El partidazo de Cope, A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Carrusel deportivo (Ser), Tiempo de juego (Cope), El chiringuito de jugones (Mega).
Banda sonora
- ‘Electioneering’, Radiohead.
- ‘Duel of the Fates, John Williams.
- ‘Summer of 69’, Bryan Adams.
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