Escrito por Louis | 22 de junio de 2026
#Nodcast #386 – Ni antes éramos tan malos…
España goleó a Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial 2026. Pero el primero había sido una decepción enorme: empate a cero ante Cabo Verde, cuando la mayoría de periodistas discutían sólo a cuánto ascendería la goleada.
Artistas invitados (por orden de aparición): Roberto Gómez, Javi Amaro, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Dani Garrido, Antonio Sanz, Emilio Pérez de Rozas, Irene Junquera, Paco González, Poli Rincón, Julio Maldonado ‘Maldini’, Raúl Fuentes, Axel Torres, Jorge Segura, Rubén Martín, Dani Senabre, Roberto Morales, Mónica Marchante, Pablo Parra, Miguel Quintana, Pablo López, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Helena Condis, Selene Melián, Alfredo Relaño, Santi Cañizares, Germán Mansilla, Heri Frade, Andrea Pelaéz, Vicente Ortega, Juanma Castaño, Rocío Martínez, Paul Tenorio, Juanma Rodríguez, María Trisac, Julio Pulido, Javier Herráez, Santiago Segurola, Isaac Fouto, Tomás Roncero, Emilio Contreras, Javier Tintó, María José Hostalrich, Manu Carreño, Luis Enrique Martínez, Josep Pedrerol, Alfredo Martínez, Antón Meana, Miguel Martín Talavera, Raúl Varela, Luis de la Fuente, Álex Silvestre, Óscar Pereiro, Edu Aguirre, Fernando Burgos, Unai Simón, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Juan Félix Sanz, José Damián González, Carlos Martínez, Sergio Fernández, Elías Israel, George Weah, Pepe Pasqués, Roberto Palomar, Marc Cucurella. [Bonus track: Miguel Ángel Román, Claude Makélélé]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), Marcador (Radio Marca), El partidazo de Cope, La pizarra de Quintana (Radio Marca), El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), Twitch de Rubén Martín.
Banda sonora
- ‘Mi gran noche’, Raphael.
- ‘Chattanooga Choo-Choo’, Glenn Miller.
- ‘Atlanta’, Stone Temple Pilots.
- ‘Atliens’, Outkast.
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