Escrito por Louis | 29 de junio de 2026
#Nodcast #387 – Ciento cincuenta millones por Julián Álvarez
La promesa electoral de Florentino Pérez pilló con el pie cambiado a nuestros avezados periodistas, que pusieron casi todas sus fichas en Vitinha y Olise. La oferta del Real Madrid al Atlético por su delantero fue objeto de numerosas interpretaciones.
Artistas invitados (por orden de aparición): José Damián González, Josep Pedrerol, Edu Aguirre, José Luis Sánchez, José Álvarez, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Miguel Maldonado, José Luis Sastre, José Mourinho, Florentino Pérez, Iker Jiménez, Santiago Segurola, Edu Pidal, María Trisac, David Sánchez, Manu Carreño, Alberto Pereiro, Roberto Morales, Juanma Castaño, Enrique Ortego, Roberto Gómez, Javi Amaro, Paul Tenorio, José Luis Corrochano, Fernando Evangelio, Nacho Peña, Antón Meana, Gonzalo Palafox, Álex Silvestre, Cristóbal Soria, Siro López, Alfredo Relaño, Isaac Fouto, Joseba Larrañaga, Marcos López, Antonio Romero, Álvaro Benito, Nacho Labarga, Javier Tintó, Kiko Narváez, Sergio Fernández, Dani Blanco, Rocío Martínez, Luis Enrique Martínez, Manolo Lama, Marcos Benito, Juan Carlos Villena, Miguel Martín Talavera, Ricardo Reyes, Donald John Trump, Mónica Marchante, Hugo Condés, Cayetano Ros, Pedro Fullana, Alberto Fernández, Jordi Martí, Juan Andújar Oliver, Jesús Gallego, Fernando Burgos, Emilio Pérez de Rozas, Xavi Hernández, Alfredo Somoza, Dani Senabre, Tomás Roncero, Irene Junquera, Paco González, Enrique Cerezo, Vicentín, Julián Álvarez. [Bonus track: Chipi Vera]
Fuentes: El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), La tribu (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega).
Banda sonora
- ‘Qué será será’, The Pixies.
- ‘G. O. A. T.’, Kasabian.
- ‘Masquerade Suite’, Aram Khachaturian.
- ‘Please, Forgive Me’, Bryan Adams.
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