#Nodcast #388 – El último (?) Mundial de Messi y Cristiano

Echaremos de menos a los dos jugadores que han marcado el primer cuarto del siglo XXI, pero no tanto la eterna comparación sobre sus logros, méritos y virtudes, que ha experimentado un inesperado repunte en esta Copa del Mundo.

Artistas invitados (por orden de aparición): Raúl Fuentes, Emilio Contreras, Carlos Pozuelo, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manolo Lama, Edu Aguirre, Jose Sanchis, Jorge Liaño, David Bernabeu, Quim Domènech, Tomás Roncero, Sergio Fernández, Mariano Dayan, Luz Monzón, Javi Amaro, Paul Tenorio, Juan Irigoyen, Nacho Palencia, María Trisac, Leo Messi, Ángel García Muñiz, Enrique Riquelme, Juanma Rodríguez, Paco Rabadán, Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Marcos López, Juanma Castaño, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Santiago Cañizares, Joseba Larrañaga, Pedro Martín, José Rodríguez, José Luis Sánchez, Amalio Moratalla, Ramón Álvarez de Mon, Germán Dobarro, Alberto Santacruz, Florentino Pérez, Axel Torres, Bruno Alemany, Rocío Martínez, Josep Pedrerol, José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Paco Buyo, Juan Félix Sanz, David Sánchez, Felipe del Campo, Isaac Fouto, Pep Guardiola, María José Hostalrich. [Bonus track: Paco González, Poli Rincón, Julio Maldonado ‘Maldini’]

Fuentes: La tribu (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), El que pueda que empate (Ser), Twitch de El chiringuito.

Banda sonora

‘Old Man’, Neil Young.

‘The Living Years’, Mike & The Mechanics.

‘No Surrender’, Bruce Springsteen.

‘Setting Forth’, Eddie Vedder.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.