Escrito por Louis | 13 de julio de 2026
#Nodcast #389 – Uno de los mayores atracos de la FIFA
Argentina avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras remontar un 0-2 a Egipto. Muchos periodistas españoles se lo tomaron bastante mal y denuncian ayudas de la FIFA al equipo capitaneado por Leo Messi; no sólo ahora, sino también en Catar 2022.
Artistas invitados (por orden de aparición): Edu Aguirre, Tomás Roncero, Óscar Pereiro, Juanma Rodríguez, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Lluís Flaquer, José Manuel Oliva, Raúl Fuentes, Pablo López, Julio Maldonado ‘Maldini’, Dani Garrido, Eduardo Iturralde González, Dani Senabre, Kiko Narváez, Marcos López, Heri Frade, Pedro Martín, Alfonso Pérez Burrull, Ángel García Muñiz, Antonio Ruiz, Juanma Rodríguez, Dani Blanco, Josep Pedrerol, Manolo Lama, Juan Carlos Villena, David Sánchez, Juanma Castaño, Javi Amaro, Nacho Peña, Pedro Riesco, Alfredo Somoza, Cayetano Ros, Jaime Rodríguez, Rafa Guerrero, Bernd Schuster, José Manuel Oliván, Paco Rabadán, Rocío Martínez, Mostafa Ziko, Hossam Hassan, Antonio Romero, Manu Carreño, Alfredo Duro, Jota Jordi, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Jorge Segura, María Trisac, Jorge D’Alessandro, María José Hostalrich, Siro López, Edu Pidal, Fabián Godoy, Sergio Fernández, Fran Garrido. [Bonus track: Roberto Gómez, Javi Amaro]
Fuentes: Carrusel deportivo (Ser), Marcador (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca), Twitch de Siro López.
Banda sonora
- ‘Por una cabeza’, Carlos Gardel.
- ‘Total Eclipse of the Heart’, Bonnie Tyler.
- ‘Cibeles’, Sergio Ramos.
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