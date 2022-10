#Nodcast #228 – FC Palanquitas

Pese a las pérdidas de los últimos ejercicios, el FC Barcelona ha logrado reforzar su plantilla gracias a la venta de activos. Algunos periodistas aseguraban que el club no podría afrontar este verano fichajes de relumbrón.

Artistas invitados: José Sanchis, Roberto Gómez, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Jordi Martí, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Jaume Llopis, Víctor Navarro, Cayetano Ros, David Sánchez, Edu Pidal, Tomás Roncero, Andrea Ginés, Nacho Peña, Ángel Rubiano, Jota Jordi, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, Joan Laporta, Manuel Ruiz de Lopera, Poli Rincón, David Bernabeu, Víctor Fernández, José Damián González, Capi, Joseba Larrañaga, Tomás Guasch, Juanma Rodríguez, Josep Pedrerol, Álex Silvestre, Paco Buyo, Pedro Riesco, Juan Félix Sanz, Cristóbal Soria, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Diego Plaza, Yago de Vega, José Agustín Gómez, José Luis Sánchez, Iñaki Cano, Carme Barceló, Enrique Ortego, Susana Guasch, Aitor Gómez, Paul Tenorio, Jorge Calabrés, Isaac Fouto, Heri Frade, Iván San Antonio, Antonio Sanz, Edu Velasco, Feliciano López, Felipe del Campo. [Bonus track: Roberto Gómez, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Fèlix Monclús, Amalio Moratalla, Miguel Ángel Toribio, Raúl Varela]

Fuentes: El partidazo de Cope, El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El golazo de Gol, Marcador (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega).

Banda sonora

‘Don’t Go Breaking My Heart’, Elton John & Kiki Dee.

‘La guagua’, Juan Luis Guerra.

‘Caramba, carambita’, Los Marismeños.

‘Summer nights’, Olivia Newton-John & John Travolta.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web, en la de Cuonda y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.